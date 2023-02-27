زى النهارده.. حجز محاكمة متهمين بقضية "خلية الظواهرى" للحكم

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 6 سنوات، يوم 27 فبراير 2017، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تحجز إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الظواهرى"، للنطق بالحكم.

وكانت المحكمة، قد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 15 عاما ضد المتهم الأول، والسجن المؤبد ضد المتهم الثانى غيابيا، فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وحيازة أسلحة وذخيرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الظواهري الإرهابية".

وحدد قانون مكافحة الإرهاب، فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد، كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.