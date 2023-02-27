زعيم حزب العمال يحذر: البريطانيون سيكونون أفقر من البولنديين بحلول 2030

كتبت رباب فتحى

قال السير كير ستارمر، زعيم حزب العمال البريطانى فى خطاب يفصل خططه لتشكيل حكومة عمالية لتعزيز النمو الاقتصادى أن البريطانيين فى طريقهم لأن يصبحوا أفقر من الناس فى بولندا والمجر ورومانيا، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأوضح زعيم حزب العمال فى خطاب صباح يوم الاثنين كيف أن رؤيته الاقتصادية هى "العرض الوحيد فى المدينة" لقيادة المملكة المتحدة للخروج من "الأجور المنخفضة والضرائب المرتفعة وحلقة الهلاك"، التى تسبب فيها حزب المحافظين.

ووفقًا لتحليل حزب العمال لبيانات البنك الدولى، من المقرر أن يتم تجاوز توقعات الثروة فى بريطانيا خلال العشرين عامًا القادمة من قبل المنافسين فى أوروبا الشرقية.

واستندت حسابات الحزب لتراجع الثروة فى بريطانيا إلى افتراض أن الناتج المحلى الإجمالى للفرد فى المملكة المتحدة يواصل النمو بمعدل مماثل قدره 0.5 فى المائة بالقيمة الحقيقية كما حدث بين عامى 2010 و2021.

ويقارن ذلك بـ 3.6 فى المائة لبولندا و3 فى المائة للمجر و3.8 فى المائة لرومانيا فى نفس الإطار الزمني.

وفى حالة استمرار هذا المسار، قال حزب العمال أنه سيعنى أن المواطن البريطانى العادى سيكون أفقر من نظيره البولندى بحلول عام 2030، وأقل رفاهية من أولئك المقيمين فى رومانيا والمجر بحلول عام 2040.

وركز السير كارمر فى وسط لندن فى كشف النقاب عن خمس "أهداف" سيركز حزبه عليها إذا فاز فى الانتخابات العامة المقبلة. وحذر من أن بريطانيا معرضة لخطر "هجرة الأدمغة".

وأضاف أن "الشعب البريطانى يتخلف بينما يزداد جيراننا الأوروبيون ثراءً، فى الشرق وكذلك فى دول مثل فرنسا وألمانيا.

وأكد "أنا لست مرتاحًا لذلك؛ لست مرتاحًا لمسار سيشهد قريبًا تجاوز بولندا لبريطانيا. ولست مستعدًا لقبول ما قد تعنيه عواقب هذا الفشل".