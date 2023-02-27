اليوم السابع
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رئيس مدينة نبروه منظومة جديدة لرفع القمامة توفر 3000 لتر سولار

الإثنين، 27 فبراير 2023 11:19 ص
رئيس مدينة نبروه منظومة جديدة لرفع القمامة توفر 3000 لتر سولار جانب من رفع القمامة
الدقهليه شريف الديب

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أكد المهندس محمد البسيونى رئيس مركز ومدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، أنه وضع خطة عمل لمنظومة نظافة لرفع تجمعات القمامة توفر استهلاك الوقود وتزيد من الكميات المنقولة.

 

وأكد البسيونى، أنه خلال أسبوعين منذ تطبيق المنظومة الجديدة تم توفير 3000 لتر سولار فضلا عن زيادة الكميات المرفوعة من القمامة من الشوارع بقيمة 20 طن كانت تتراكم فى الشوارع.

 

وأوضح رئيس مركز ومدينة نبروه، أنه قام بتجديد صناديق جمع القمامة، وإعادة أماكن توزيعها بالشوارع بما يخدم كافة المناطق الأمر الذى عمل على توفير المعدات وترشيد استهلاك المواد البترولية ورفع كفاءة الخدمة.

 

وأشار البسيونى أنه فى سبيل تحقيق أهداف منظومة النظافة المطبقة تم تشديد الرقابة على خطوط سير المعدات وكميات الوقود المستهلكة وكميات القمامة المرفوعة من جميع الشوارع.

 

وأضاف رئيس المدينة أن الهدف هو تعظيم الاستفادة من معدات الحملة الميكانيكية والأيدى العاملة ورفع كفاءة العمل لينعكس على نظافة الشوارع حرصا على رضا المواطنين.

 

وأكد البسيونى أن هذه الأعمال تأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بضرورة الحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى فى المراكز والمدن.


الدقهليه

مركز نبروة

منظومة النظافة الجيدة

توفير الطاقة



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