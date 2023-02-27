دراسة: تخطي وجبة الإفطار قد يضر بالجهاز المناعي

كتبت إيناس البنا

وفقًا لدراسة حديثة من كلية الطب في إيكان بجامعة ماونت سيناي في الولايات المتحدة الأمريكية ، فأن تخطى وجبة الإفطار والصيام فترة طويلة قد يجعل من الصعب محاربة الالتهابات ويزيد من فرصتك في التطور مرض قلبي.

حسب موقع " healthsite " فأن الدراسة التي ركزت على نماذج الفئران، هي واحدة من أولى الدراسات التي أثبتت أن تخطي وجبات الطعام لفترات طويلة يجعل الدماغ يتفاعل بطريقة تضر بالخلايا المناعية، النتائج التي تركز على إفطار، قد تساعد الباحثين على فهم أفضل لكيفية تأثير الصيام طويل المدى على الجسم.

قال المؤلف الرئيسي فيليب سويرسكي ، دكتوراه ، مدير معهد أبحاث القلب والأوعية الدموية في إيكان ماونت سيناي ":هناك وعي متزايد بأن الصيام صحي، وهناك بالفعل أدلة كثيرة على ذلك فوائد الصيام، توفر دراستنا كلمة تحذير لأنها تشير إلى أنه قد يكون هناك أيضًا تكلفة على الصيام تنطوي على مخاطر صحية، وأظهرت الدراسة أن هناك محادثة بين الجهاز العصبي وجهاز المناعة ".

يهدف الباحثون إلى فهم أفضل لمدى تأثير الصيام - من صيام قصير نسبيًا لمدة بضع ساعات فقط إلى صيام أكثر شدة لمدة 24 ساعة – على الجهاز المناعي، فقام الباحثين بتحليل مجموعتين من الفئران، تناولت إحدى المجموعات وجبة الإفطار مباشرة بعد الاستيقاظ (الإفطار هو أكبر وجبة لهم في اليوم) ، بينما لم تتناول المجموعة الأخرى وجبة الإفطار، ثم جمع الباحثون عينات الدم في كلا المجموعتين عندما استيقظت الفئران (خط الأساس)، ثم بعد أربع ساعات، وبعد 8 ساعات.

عند فحص عمل الدم، لاحظ الباحثون اختلافًا واضحًا في مجموعة الصيام، على وجه التحديد، لاحظ الباحثون اختلافًا في عدد الخلايا الوحيدة، وهي خلايا الدم البيضاء التي تتكون في نخاع العظام وتنتقل عبر الجسم ، حيث تلعب العديد من الأدوار الحاسمة ، من مكافحة الالتهابات إلى أمراض القلب والسرطان.

في الأساس، كان لدى جميع الفئران نفس الكمية من الخلايا الوحيدة، ولكن بعد أربع ساعات، تأثرت الخلايا الوحيدة في الفئران من مجموعة الصيام بشكل كبير، وجد الباحثون أن 90 % من هذه الخلايا اختفت من مجرى الدم ، وانخفض العدد أكثر في ثماني ساعات، وفي الوقت نفسه، لم تتأثر الخلايا الوحيدة في المجموعة غير الصائمة.

في الفئران الصائمة، اكتشف الباحثون أن الخلايا الوحيدة تنتقل عائدة إلى النخاع العظمي للسبات، في الوقت نفسه، تضاءل إنتاج الخلايا الجديدة في نخاع العظام، تغيرت الخلايا الوحيدة في نخاع العظم - والتي عادة ما يكون لها عمر قصير - بشكل ملحوظ، لقد بقوا على قيد الحياة لفترة أطول نتيجة للبقاء في نخاع العظام وأعمارهم مختلفة عن الخلايا الوحيدة التي بقيت في الدم.

استمر الباحثون في صيام الفئران لمدة تصل إلى 24 ساعة ثم أعادوا تقديم الطعام. عادت الخلايا المختبئة في نخاع العظم إلى مجرى الدم في غضون ساعات قليلة، أدى هذا الارتفاع إلى ارتفاع مستوى الالتهاب، بدلاً من الحماية من العدوى ، كانت هذه الخلايا الوحيدة المتغيرة أكثر التهاباً ، مما يجعل الجسم أقل مقاومة لمحاربة العدوى.

هذه الدراسة من بين أولى الدراسات التي ربطت بين الدماغ وهذه الخلايا المناعية أثناء الصيام، وجد الباحثون أن مناطق معينة في الدماغ تتحكم في استجابة الخلية الوحيدة أثناء الصيام، أظهرت هذه الدراسة أن الصيام يثير استجابة ضغط في الدماغ - وهذا ما يجعل الناس "جائعين" (الشعور بالجوع والغضب) - وهذا يؤدي على الفور إلى هجرة واسعة النطاق لخلايا الدم البيضاء هذه من الدم إلى نخاع العظام ، ثم يعود إلى مجرى الدم بعد فترة وجيزة من إعادة إدخال الطعام.

في حين أن هناك أيضًا دليل على الفوائد الأيضية للصيام، فإن هذه الدراسة الجديدة تعد تقدمًا مفيدًا في الفهم الكامل لآليات الجسم.