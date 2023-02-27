حبس المتهمين بالسطو المسلح على مكتب بريد دمياط الجديدة 4 أيام

أمرت النيابة العامة بدمياط بحبس المتهمين بالسطو المسلح على مكتب بريد دمياط الجديدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات وسماع اقوال المتهمين، تمثيل الجريمة في موقع الاحداث بدمياط الجديدة علي خلفية مهاجمة مجهولين مكتب بريد دمياط الجديدة والاستيلاء على أموال تحت تهديد السلاح.

وتبين من التحقيقات أن مرتكبى الواقعة شخصين لهم معلومات جنائية، مقيمين بمركز الزرقا بمحافظة دمياط و 2 أخرين أبناء عم من قرية البصارطة مركز دمياط )، وأخرين أشتركوا دون علمهم بالجريمة ، مؤجر السيارة التى إرتكب بها الواقعة و من أخفوا الأموال المسروقة، وتم إستهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم إعترف أحدهم "شقيق زوجة مدير الفرع" بعلمه بتحركات مدير الفرع وحركة المبالغ المالية "دون علم مدير الفرع" وأستعان بالآخرين لإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن السلاح المستخدم (طبنجة صوت) والمبلغ المالى المستولى عليه الذي يقدر بمبلغ مليون و400 الف جنيه، والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وكان مجهولون قد هاجموا مكتب بريد دمياط الجديدة الواقع بجوار جهاز المدينة وقاموا والاعتداء على فرد الأمن واحتجزوا ثلاثة موظفين كانوا يمارسون مهام عملهم قبل دقائق من انتهاء الدوام، وقاموا باالاعتداء عليهم ، ثم قاموا بسرقة مبالغ مالية كبيرةقدرت بمليوت و400 الف جنيه كانت موجودة بخزينة مكتب البريد، وتم نقل الموظفين المصابين إلى مستشفى جامعة الأزهر لتلقى العلاج وانتقل رجال الأمن بدمياط الجديدة الي موقع الحادث.

وتم اخطار النيابة العامة حيث انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث وكشف ملابساتها، وتمكن رجال مباحث دمياط من ضبط الجناه وملاحقتهم بعد ساعات من وقوع الجريمة.