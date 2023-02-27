جريمة بشعة فى باريس.. رجل يقتل زوجته ويوزع أشلاءها فى أكياس داخل حديقة

كتبت : شيماء عبد المنعم

كشفت السلطات الفرنسية، عن تفاصيل جريمة بشعة راح ضحيتها سيدة، التى توفيت بعدما قطع زوجها رأسها، وعثرت الشرطة الفرنسية على أشلاء تعود لـ"آسيا معتوق" فى حديقة "بوت شومون"، التى تعتبر واحدة من أجمل الحدائق فى باريس، حسبما ذكر موقع pledgetimes.

وحصلت السلطات على اعتراف من يوسف معتوق، زوج آسيا، الذى ارتكب الجريمة وحاول إخفاء الأدلة وأجزاء من الجثة في الحديقة.



صورة ارشيفية

تفاصيل جريمة القتل

وحسب التقرير تم الإبلاغ عن فقدان أم لثلاثة أطفال من مونتروى فى شمال شرق العاصمة الفرنسية مع إغلاق هاتفها فى 6 فبراير، بعد أكثر من أسبوع وتحديدًا فى 13 فبراير، اكتشف بستانى فى الحديقة، حوض امرأة مخبأة فى كيس بلاستيكى تم إلقاؤه فى سلة مهملات، وعلى الفور تدخلت الشرطة وفتحت تحقيقًا كشفت خلاله عن رأس "آسيا" فى كيس نفايات آخر.

حددت الشرطة هوية القتيلة واكتشفت أن الزوج وهو من أصول جزائرية عامل سابق فى محل بقالة، وكان عاطلا عن العمل لشهور، بينما كانت زوجته تعمل بمجال الأعمال الخيرية، وبحسب الجيران، كانت عائلة معتوق محبوبة في المنطقة التي كانوا يقيمون بها، كما أنهم لم يكونوا على خلاف مع أحد.

الزوج يعترف بقتل زوجته بعد خلاف عائلى

خلال التحقيقات، اعترف يوسف بقتل زوجته بعد خلاف عائلى خرج عن السيطرة على حدّ وصفه، فيما قال محامى يوسف، دومينيك مينكوف، لصحيفة "لو باريزيان"، إن موكله محطم وبالنهاية فهو إنسان لديه مشاعر، لافتًا إلى أن الأمر متروك للعدالة.

المحامى مينكوف أوضح أن موكله لا يمتلك سجلا إجراميا أو أي مؤشرات على كونه شخصا عنيفا، وأضاف المحامي أن يوسف لم يستطع أن يخبر أطفاله بأنه قتل أمهم وبكونه مسؤولا عن هذا الخطأ الذى لم يكن عازما عليه.