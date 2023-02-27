ثقافة جنوب سيناء: ورش فنية ومحاضرات توعوية بثقافة كاترين وأبورديس ورأس سدر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

نفذ بيت ثقافة سانت كاترين ورشة فنية للمواهب الصغيرة بعنوان " رسم وتلوين " ضمن برنامج يوم للرسم والتلوين لتنمية المهارات الفنية للنشء إشراف كريمة محمد مدير الموقع، كما نفذ بيت ثقافة أبورديس ورشة فنية للمواهب بعنوان " رسم حر " تدريب طه السيد مدير الموقع، بهدف تنمية المهارات الفنية والإبداعية للنشء ، تلاها عقد محاضرة تثقيفية بعنوان " فضل شهر رجب " تحدث خلالها طه السيد مدير الموقع عن أفضل الأعمال التى يجب على الفرد عملها خلال الشهر الحرام، مؤكد على ضرورة الاستفادة من النفحات الربانية

وفقا لاستراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لتنمية المهارات الفنية ورفع الوعى الثقافى للنشء، بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء إدارة أحمد فريج

كما نفذت مكتبة الطفل والشباب برأس سدر ورشة حكى وسرد قصصى لقصة السلامة سرد هايدى أنيس مسؤولة النشاط، تدور الحكاية فى قالب مشوق بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء، أعقبها عقد مسابقة ثقافية للأطفال لتنمية الوعى الثقافى والفكرى، تلاها تنفيذ ورشة رسم للمواهب من رواد المكتبة، اعقبها عقد محاضرة تمكين ثقافى بعنوان " دمج ذوى الاحتياجات الخاصة " تحدث خلالها ايمن محمود مدير مدرسة التربية الفكرية برأس سدر، موضح أهمية دمج ذوى الهمم فى مختلف المجالات الحياتية، مبين العائد الاستراتيجى المستهدف نتيجة تنفيذ برنامج الدمج

وأقام نادى ادب الباديه بالاشتراك مع نادى الادب المركزى بجنوب سيناء حفل تأبين الشاعر الكبير حمدان ترابين رئيس نادى الادب السابق حيث تحدث الروائى ممدوح الحصرى عن مشواره واهم أعماله وتناول كلا من الساده اعضاء نادى الادب المركزى الروائى خيرى عبد العزيز والشاعر عبدالله حلمى ويسرى عيسى والمخرج حسن الامام مقاطع من ديوانه لا تنشد المحتاج وتحليلها، وشارك من الباديه الشاعر محمود العازمى وعبدالكريم الدلح، إشراف رحاب الشيخ مديرة الشؤون الثقافية بمديرية الثقافة.