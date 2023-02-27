تموين شمال سيناء تعلن أسعار الخضروات والفواكه وتواصل حملاتها على الأسواق

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية التموين بشمال سيناء الأسعار الاسترشادية للخضار والفاكهة بسوق العريش لتجارة الجملة اليوم الاثنين الموافق 2023/2/27.

واوضح البيان أن الأسعار بالجنيه حسب الجودة للخضروات: الجزر من 4.5 إلى 5، البسلة من 17 إلى 17.5، البصل من 10.5إلى 11، الخيار من 7 إلى 9، الليمون من 9 إلى 10.5، ليمون اضاليا من4.5 إلى 5، فلفل رومى من 12 إلى 14، فلفل شطه من 14.5إلى 15، بنجر من2.5 إلى4، طماطم من6 إلى6.5، ثوم من16.5 إلى 17، كرنب سلطة من 5.5إلى 6، كابوتش من5.5 إلى 6، بادنجان من 9.5إلى 10، بطاطس من6.5 إلى 7.

وأسعار الفاكهة حسب الجودة: تفاح من 25 إلى 28، وکیوی 25، وبرتقال ابو سرة من5 إلى، 6.5.

كما أعلنت مديرية تموين شمال سيناء، تواصل متابعة الحالة التموينية بشمال ‏سيناء، وقامت امانى رسلان مدير عام المديرية، ‏وبرفقتها الاجهزة الرقابية بالمديرية بالمرور على الشركة العامة ‏لتجارة الجملة، لمتابعة مدى كفاية الأرصدة والتحقق من دقة ‏الاوزان ووجدت مطابقة وتم التنبيه الاحتفاظ بأرصدة كافيه ‏لعدة اشهر وشددت على الالتزام بتعليمات الصرف للمواطنين ‏والتجار.

وقامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، بالاشتراك مع ادارة تموين العريش وقسم مباحث التموين والطب البيطرى بتحرير 3محضر تهريب أسماك وقت حظر الصيد بالبحيرة وضبط 255 كيلو من الأسماك قبل تهريبها، وتم تسليم المحاضر للعرض على النيابة بالإضافة إلى تحرير محضر تصرف دقيق لأحد تجار التموين بالعريش، بكمية قدرها 10 طن دقيق وتم تحرير محضر تموينى بذلك.

كما تم تنفيذ حملة مشتركة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، مع إدارة تموين نخل بالتعاون مع مجلس مدينة نخل وأسفرت الحملة عن تحرير 1 محضر تصرف دقيق مدعم لتاجر تموينى بمدينة نخل بالإضافة إلى تحرير 5 محضر عدم اعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية وتم تسليم المحاضر للعرض على النيابات المختصة، وجارى توالى حملات مديرية التموين بشمال سيناء على مستوى المحافظة.