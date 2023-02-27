تعليم شمال سيناء يحصد المركز الثانى على مستوى الجمهورية بمسابقة فن الإلقاء

حصلت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء على المركز الثانى فى مسابقة محافظات الجمهورية لفن الإلقاء بالمدارس، وفاز فى المسابقة الطالب معاذ مجدى على بمدرسة الشهيد طيار جميل وهبى الابتدائية.

واعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمحافظة قدم التهنئة للطالب معاذ مجدى على بمدرسة الشهيد طيار جميل وهبى الابتدائية على فوزة المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة فن الإلقاء، مؤكدا أن هذا الإنجاز هو نتيجة الجهد والعمل الدؤوب والتعاون المشترك بين الأسرة والمدرسة.

كما اعتمد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشمال سيناء، نتيجة ترشيح مسابقة القائد الفعال للمدارس الرسمية والمتميزة للغات " التعليم أولًا " بحضور محمد عبد الله العلاقمى مدير إدارة المدارس الرسمية للغات.

تقدم لهذه المسابقة 7 معلمين ومعلمات، تم ترشيحهم من قبل إدارة مدارسهم وفقًا للمعايير التى تخدم صالح العملية التعليمية، وكما أعدتها مؤسسة التعليم أولًا، وسبق وشكلت لجان داخلية بكل مدرسة لاختيار من يمثل المدرسة، وتم ترشيح الفائزين منهم بدون ترتيب وهم عماد مصطفى السيد موافى مدير مدرسة الشهيد أحمد شحاته عبدالمقصود الرسمية المتميزة للغات، وإيمان عبدالله السيد بمدرسة نخل الرسمية للغات.

تنفذ مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء برامج دمج لطلاب مدارس قادرون باختلاف والمدارس الرسمية للغات بمدارس المحافظة فى الأنشطة الفنية والرياضية والشعر والموسيقى والغناء والمسابقات والمواهب المختلف.

قال "محمد عبدالله العلاقمى"، مدير إدارة التجريبيات بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إنه فى ظل اهتمام الدولة بذوى القدرات الخاصة، وتنفيذ مبادرة "رفقاء قادرون باختلاف"، نفذت إدارة التجريبيات وإدارة التربية الخاصة بشمال سيناء المبادرة بين مدارس القادرون باختلاف والمدارس الرسمية للغات فى مدن المحافظة بمناطق العريش والشيخ زويد وبئر العبد.

وأشار إلى أن البرامج المنفذة اشتملت على دمج الطلاب مع بعضهم فى الأنشطة الفنية والرياضية والشعر والموسيقى والغناء والمسابقات والمواهب المختلفة، بزيارات متبادلة نفذتها المدارس التجريبية لمدارس "النور للمكفوفين والصم وضعاف السمع والتربية الفكرية"، ويتم تجهيز برنامج لكل مدرسة ينفذ مشاركة بين الجميع تحت شعار " لا إعاقة مع الارادة".

واشار أن أخر البرامج المنفذة استقبال مدرسة الأمل للصُم التابعة لإدارة التربية الخاصة بالعريش لطلاب مدرسة الشهيد الرائد محمد الزملوط الرسمية لغات، وتضمنت الفعاليات تنفيذ إنتاج ابداعى وتصميم الأشكال الزخرفية باستخدام " الطين الأسواني"، وتعليم لغة الاشارة لاكتساب خبرة فى التعامل مع الطلاب الصُم.