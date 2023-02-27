تعرف على نتائج اللجنة التنسيقية للسكان ببني سويف

بنى سويف هانى فتحى

ترأس السكرتير العام لمحافظة بنى سويف اللواء حازم عزت اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان،في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بحضور نجلاء الصاوي مدير المجلس القومي للسكان ببني سويف "مقرر اللجنة"، وباقى أعضاء اللجنة من مسؤولي التضامن والصحة والأوقاف والشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة، والأمومة والطفولة والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، ومركز النيل للإعلام ووحدة التنمية الاقتصادية.

وخلال الاجتماع تم استعراض ما تم تنفيذه من توصيات خلال الاجتماع الأخير الذي عقد في "9 يناير الماضي "حيث أشارت مدير الفرع إلى عقد لقاء تنسيقي بفرع المجلس "11 يناير" تم خلاله قيام كل جهة بوضع خطة للأنشطة محددة المدة ، وعرض الموقف التنفيذي للجمعيات الراغبة في العمل بمشروع "2 كفاية"، وتم تحديد الجمعيات بمعرفة مديرية التضامن وإرسالها للوزارة ، بجانب تدريب منسقي مشروع ، فيما تم بذل حزمة من الجهود في مجال توحيد الرسالة الإعلامية وتدريب القائمين على تنفيذ الندوات ، حيث تم عقد لقاءات تثقيفية (لأئمة الأوقاف بقصر ثقافة بني سويف وجمعية تنمية المجتمع بالشناوية بناصر، للرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة، وندوة للأئمة الأوقاف بمركز شباب الواسطى ، وقصر ثقافة الفشن ).

وناقش السكرتير العام جهود وأنشطة الجهات الشريكة خلال تلك الفترة ، ومناقشة الإحصاءات الحيوية خلال شهر يناير مقارنة بالشهر المناظر فيما يتعلق بالمواليد والوفيات ومعدلات الزيادة الطبيعية، بالإضافة إلى عرض المشاكل والتحديات التي تواجه الجهات المشاركة أثناء تنفيذ الخطة وبحث الآليات اللازمة لتذليل تلك المعوقات ، فضلاً عن مناقشة الخطوات المتعلقة بخطة العمل المستقبلية والاتفاق على تنظيم توقيتات انعقاد اجتماعات اللجنة لتكون في الثلث الأول من كل شهر،لإفساح المجال أمام كافة الجهات للانتهاء من إعداد واستيفاء إنجازاتها وجهودها في هذا المجال ، مع مراعاة عدم التداخل فيما يخص مواعيد انعقاد المجلس الإقليمي للسكان الذي يعقد بصفة دورية كل ثلاثة أشهر .

وأشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم "بتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، والمجتمع المدني لوضع حلول وتنفيذ الخطة السكانية، وتحقيق الأهداف المطلوب إنجازها، والتأكيد على أهمية توفير كافة السبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات التي تواجه كافة الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية وذلك من خلال مزيد من الجهود لتحقيق المستهدف من الأنشطة والفاعليات خاصة برامج تنظيم الأسرة، لتوعية المواطنين بآثار الزيادة السكانية والوصول لأفراد المجتمع في الأماكن المختلفة خاصة في بعض المراكز التي شهدت نموا ملحوظا في معدلات المواليد ، لضبط معدل الزيادة السكانية ،علاوة على تقديم كافة الخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لدعم صحة المرأة بالتعاون مع الجهات الشريكة من الصحة والتضامن والمجلس القومي للمرأة.