بعد 8 سنوات من الانقسام.. الخطوط الجوية الليبية تعلن إعادة توحيد الشركة

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أعلنت الخطوط الجوية الليبية الأحد، إعادة توحيد الشركة بعد انقسام استمر ثمانية سنوات.

وقالت الشركة - في بيان - إن مجلس الإدارة الجديد والموحد استلم مهامه اليوم الأحد بحضور رئيس مجلس الإدارة لشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة وأعضاء مجلس الإدارة إدارة الشركة في بنغازي بعد استلامه لإدارة الشركة في طرابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن بيان الشركة إشادتها بجهود الخيرين والوطنيين الذين كان لهم دورا كبيرا في إعادة توحيد الشركة ،معتبرة هذه الخطوة إنجازا وطنيا عجزت عنه حكومات متلاحقة لأكثر من ثمان سنوات.

ودعا البيان مجلس إدارة الشركة الليبية إلى بذل كل الجهود من اجل النهوض بها وعودة الخطوط الليبية لما كانت عليه في تقديم خدمات أفضل للمسافرين.