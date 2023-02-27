"النقل": وصول 19 جرارا جديدا للسكة الحديد خلال أيام

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل ، أنه من المخطط توريد 19 جرار سكة حديد أمريكى، الشهر القادم، "مارس 2023"، ضمن صفقة توريد 100 جرار جديد للسكة الحديد، بتكلفة 247.3 مليون يورو، بتمويل ودعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومقرر ان ينتهى توريد 100 جرار في فبراير 2024 .

وأوضح وزير النقل، أن الصفقة تشمل الضمان والصيانة وقطع الغيار للجرارات لمدة 11 سنة، وذلك ضمن خطة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية في مصر لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب والتى تشمل تدعيم قوة الجر بالسكة الحديد ب 260 جرارا جديداً وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارا من الأسطول الحالى مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.

وكشف وزير النقل، أنه هيئة السكك الحديدية انتهت من استلام 110 جرارات جديدة بواسطة شركة وابتك الأمريكية ، وتم تشغيلهم على خطوط السكة الحديد لدعم أسطول الوحدات المتحركة وتم الانتهاء من اعادة تأهيل 60 جرارا، منها 54 جرار جنرال إليكتريك + 6 جرار PRL.

وأشار الوزير، إلى أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد، وتخضع للمتابعة الفنية المستمرة، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فنى مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية، و أن هذه الجرارات التي ستصل تباعاً سيتم تركيبها مع دفعات العربات الجديدة في جداول التشغيل اليومية على خطوط الهيئة المختلفة كما سيتم تشغيل جزء من هذه الجرارات الجديدة في قطارات البضائع خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية وتوفير الوقود وتقليل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات.