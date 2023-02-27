

ونقلت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية عن المكتب الصحفي للمفوضية الأوروبية الأحد، قوله " إن الهدف الرئيسي من تلك التدابير هو دعم أوكرانيا ومساعدة اقتصادها خلال تعرضها للهجمات العسكرية الروسية، كما أنها تأخذ في الاعتبار سبل حل مشكلات صناعة الاتحاد الأوروبي، مع مراعاة الزيادة الكبيرة في واردات بعض المنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2022 ".



وأشارت المفوضية إلى أن الإجراءات المُحدّثة تحتوي على آلية حماية سريعة لحماية سوق الاتحاد الأوروبي في حالة الحاجة.



ويجب حاليًا الموافقة على هذا الاقتراح من مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.



وفي مايو 2022، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على التحرير المؤقت للتجارة مع أوكرانيا، إذ لم يتم دفع أي رسوم استيراد على جميع الصادرات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي منذ هذا التاريخ.



يشار إلى أن الحكومة البريطانية قامت بالفعل بتمديد التحرير المؤقت للتعريفات الجمركية في أوكرانيا حتى بداية عام 2024، وقال وزير الدولة البريطاني المكلف بالأعمال والتجارة، نايجل هادلستون، إن ذلك يشمل جميع الرسوم والحصص المفروضة على استيراد السلع الأوكرانية.