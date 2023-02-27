الغضبان: بورسعيد أصبحت مؤهلة لاستقبال الكيانات الاقتصادية بعد تطور البنية التحتية

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ممثلى مجموعة بولاريس الدولى، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين المحافظة، والمطور الصناعى فى قطاع الاستثمار والصناعة، بحضور المستشار إبراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار.

وأكد محافظ بورسعيد أننا نعمل على الارتقاء بالصناعة داخل المحافظة ودعم المستثمر الجاد، مشيرا أن محافظة بورسعيد أصبحت تجذب كبرى الاستثمارات المحلية والأجنبية للنهوض بالقطاع الصناعى وتوفير مزيد من فرص العمل، وذلك فى إطار سعى الدولة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات العالمية، وفى إطار تعزيز سبل التعاون بين المحافظة ومختلف الدول بما يساهم فى إقامة المشروعات الصناعية المتنوعة التى تدعم خطة التطور الصناعى ببورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن المحافظة شهدت فى الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة فى مجال التنمية الصناعية، بعد دخول صناعات للمرة الأولى ببورسعيد، حققت نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتها الأسواق المحلية والعالمية، فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور فى البنية التحتية بجميع القطاعات.

وأوضح محافظ بورسعيد أن المحافظة تتمتع بمقومات ومميزات فريدة تؤهلها لجذب مختلف الاستثمارات، مستعرضا مقومات المناطق الصناعية بجنوب وشرق وغرب بورسعيد، ووجود الموانئ التى تسهل إجراءات وتداول البضائع بين بورسعيد وجميع الدول، فضلا عن مميزات الموقع الاستراتيجى والجغرافى لمدينة بورسعيد، هذا بالإضافة إلى المنطقة الاستثمارية ببورسعيد والتى توفر أكثر من 42% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة تعمل على تيسير كافة الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية تهدف لخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة فى توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة فى كافة القطاعات.

وشهد اللقاء، استعراض عددا من الجوانب المتعلقة بآليات التعاون بين المحافظة والمطور الصناعى، كما تم استعراض نبذة حول نشأة واعمال مجموعة بولاريس الدولى فى مجال الصناعة.

ومن جانبهم، أعرب ممثلى مجوعة بولاريس عن شكرهم لمحافظ بورسعيد على استقباله، وترحيبه بالتعاون المثمر والمتواصل لرجال الأعمال من كافة أنحاء العالم، كما أشادو بالتنمية والطفرة الصناعية على أرض بورسعيد والتى كانت الدافع الأول لحرصهم على إقامة استثمارات بهذه المحافظة الواعدة.