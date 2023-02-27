اليوم السابع
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السيطرة على حريق نشب بسقف منزل معروش بالأخشاب ببنها دون خسائر بشرية

الإثنين، 27 فبراير 2023 09:46 م
السيطرة على حريق نشب بسقف منزل معروش بالأخشاب ببنها دون خسائر بشرية السيطرة على حريق نشب بسقف منزل
القليوبية- إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بسقف منزل مكون من طابق واحد مبنى بالطوب الأحمر ومسقوف بالعروق الخشبية بمنطقة ميت العطار دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، دون وقع ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بنشوب حريق بسقف منزل مكون من طابق واحد مبنى بالطوب الأحمر ومسقوف بالعروق الخشبية بمنطقة ميت العطار دائرة مركز شرطة بنها.
 
وعلى الفور جرى الدفع بسيارتي إطفاء لموقع الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.
 
وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بسقف منزل مكون من طابق واحد مبنى بالطوب الأحمر ومسقوف بالعروق الخشبية بمنطقة ميت العطار دائرة المركز، والتهمت النيران بعض محتويات المنزل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

اخبار القليوبية

أمن القليوبية

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