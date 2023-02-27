السيطرة على حريق بحوش بدائرة مركز جهينة فى سوهاج دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بحوش بدائرة مركز جهينة غربى سوهاج دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح تم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحريق وأنحصرت التلفيات في إحتراق كمية من أفلاق النخيل.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بحوش بدائرة مركز جهينة وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية ومنع إنتشاره ووصوله للأماكن المجاورة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة نشوب حريق بحوش دائرة مركز جهينة حيث تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو بسيوني ق ا ا 67 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات "

وبسؤال مالك الحوش علل سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي وأضاف بإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

يذكر ان قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة مدير الإدارة تمكنت قبل ذلك السيطرة على حريق نشب بمحل خردوات بشارع التحرير دائرة قسم ثان سوهاج مرخص دون حدوث إصابات أو خسائر بالأروح تمت تعين الخدمات الأمنية اللازمة وتمت عملية التبريد لمكان الحريق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة قسم شرطة ثان سوهاج بنشوب حريق بمحل للخردوات

تبين إنبعاث أدخنة من محل خردوات بشارع التحرير دائرة قسم ثان وتبين نشوب حريق محدود أدي إلي إنبعاث أدخنة بمحل علي مساحة 1.5 متر × 4 متر مقسم من الداخل إلي ثلاثة أجزاء "كريب – خردوات – أحذية " " مرخص " ملك المدعو رزق ا ا ع 40 سنة صاحب محل ويقيم بناحية دائرة مركز سوهاج وتم الدفع سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده والتبريد " دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك المحل المذكور قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية 00 وأضاف باحتراق بعض محتويات المحل.