السجن 15 عاما لسائق توك توك بتهمة الإتجار في الحشيش بقنا

قنا- صابر سعيد

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر، وأمانة سر ياسين حسن مهران، ويوسف الشيخ وسمعان شهيد، سائق توك توك بالسجن 15 سنة، بتهمة الإتجار في الحشيش المخدر ، بمركز الوقف شمالي قنا.

تعود أحداث القضية إلى نوفمبر 2022، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق توك توك بتهمة بحوزته كمية من المخدرات، وجهت جهات التحقيق للمتهم أيمن.ب.م، 31 عاما، سائق توك توك، تهمة الإتجار في الحشيش المخدر، وحيازة فرد روسي وطلقة نارية .