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السجن 15 عاما لسائق توك توك بتهمة الإتجار في الحشيش بقنا

الإثنين، 27 فبراير 2023 09:16 م
السجن 15 عاما لسائق توك توك بتهمة الإتجار في الحشيش بقنا جنايات قنا - أرشيفية
قنا- صابر سعيد

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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر، وأمانة سر ياسين حسن مهران، ويوسف الشيخ وسمعان شهيد، سائق توك توك بالسجن 15 سنة، بتهمة الإتجار في الحشيش المخدر ، بمركز الوقف شمالي قنا.

تعود أحداث القضية إلى نوفمبر 2022، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق توك توك بتهمة بحوزته كمية من المخدرات، وجهت جهات التحقيق للمتهم أيمن.ب.م، 31 عاما، سائق توك توك، تهمة الإتجار في الحشيش المخدر، وحيازة فرد روسي وطلقة نارية .
 
تم إحالة القضية التي حملت رقم 4238  لسنة 2022، جنح الوقف، والمقيدة برقم 2843  لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 15 سنة.
 

 


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