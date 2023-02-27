"الرى" تنظم ندوة توعية مائية بمكتبة مصر العامة بالمنيا

كتبت أسماء نصار

نظم فريق التوعية المائية بوزارة الموارد المائية و الرى ندوة توعوية بمكتبة مصر العامة لطلبة المدارس الثانوية بمحافظة المنيا بعنوان "ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث".

تناولت الندوة التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر .

و تم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول الي أساليب الري الحديث.

‏‎كما تم التأكيد على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء و السلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية و توضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية .

وأوصت الندوة بضرورة قيام السيدات بالمجلس القومي للمرأة بنشر التوعية المائية بين مواطني المحافظة وخاصة المرأة الريفية وربات البيوت.