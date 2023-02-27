الرئيس السيسي يهنئ دولة الكويت وجمهورية إستونيا بعيديهما القوميين

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، ببرقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي، كما أوفد الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلى سفارة دولة الكويت بالقاهرة للتهنئة بهذة المناسبة.
وبعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية إستونيا ألار كاريس، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، كما أوفد الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلى سفارة إستونيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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