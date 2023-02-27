الرئيس الأوكراني يشيد بزيارات الوفود الأوروبية إلى بلاده

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن ضغط أوكرانيا والعالم على روسيا سيستمر.

وأشار زيلينسكي إلى أنه في يوم الاثنين الماضي، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن في كييف، وكذلك رئيس صندوق النقد الدولي، وفي يوم الثلاثاء، زارت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني كييف، وكذلك وفد من الكونجرس الأمريكي، وفي اليوم التالي أجرى زيلينسكي محادثة مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بالإضافة إلى محادثة هي الأولى في تاريخ العلاقات الثنائية مع رئيس أوغندا، ومحادثة مع رئيس باكستان، وأخرى مع رئيس إستونيا.

وأضاف زيلينسكي أنه في يوم الخميس زار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كييف، مشيرا إلى التصويت التاريخي المهم للجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار أوكرانيا بشأن السلام والسلامة الإقليمية، وأيدته 141 دولة.

ولفت زيلينسكي إلى أنه في يوم الجمعة زار رئيس الوزراء البولندي كييف، ووصلت دبابات القتال الحديثة من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا.