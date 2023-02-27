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الحماية المدنية تسيطر على حريق بشادر مواد غذائية بالمنيا دون إصابات

الإثنين، 27 فبراير 2023 03:36 ص
الحماية المدنية تسيطر على حريق بشادر مواد غذائية بالمنيا دون إصابات الحماية المدنية
المنيا-حسن عبد الغفار

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تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، من السيطرة على حريق نشب فى شادر مواد غذائية بمدينة ملوى، في جنوب المحافظة، دون وقوع أي إصابات بشرية.
 
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن نشوب حريق بشادر مواد غذائية بحي وسط مدينة ملوي، جنوب المنيا المجاور لإدارة ملوي التعليمية.
 
انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ملوي، وقوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق والمنازل المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتصرف، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة لمعاينة مكان الحريق ومعرفة الظروف والملابسات.
 

مديرية الامن

حريق

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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