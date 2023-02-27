الحبس سنة لسائق لقيادته سيارة أجرة تحت تأثير الحشيش بالإسكندرية

تعود احداث القضية المقيدة برقم 14653 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنشية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث إدارة مرور الإسكندرية، يفيد بضبط المتهم أثناء سيارة تحت تأثير المخدر.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم إدارة مرور الإسكندرية، أنه حال قيام إدارة المرور بحملة مرورية للوقوف علي مدي التزام قائدي السيارات بأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية ،استوقفت الحملة المتهم " ك.ع.ع" سائق ، أثناء قيادته سيارة أجرة وأثناء مناقشته، تبين أنه يتلعثم في الكلام ويشتبه أن يكون واقعا تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة وباجراء تحليل المخدرات بمعرفة احد الكواشف الاستدلالية السريعه المتعمدة من أخصائي التحليل الطبية المرافق للحملة من قبل وزارة الصحة ،تبين إيجابية تعاطية مخدر الحشيش،ووقوعه تحت تأثيره حال قيادته السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة ، فإن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون، لقيادته سيارة تحت تأثير المخدر محل الاتهام وبناء عليه طبقا لمواد القانون وقرار وزير الصحة والسكان، لذلك وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم .