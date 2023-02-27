الجريدة الرسمية تنشر قرار إضافة تخصصات جديدة للمعهد العالى للهندسة بالمحلة

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 107 لسنة 2022، بشأن تخصصات المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى ليضم التخصصات التالية

1 - هندسة الميكاترونيات

2-. هندسة المنسوجات

3-. الهندسة المدنية

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره بجريدة الوقائع المصرية، أما المادة الثالثة نصا على أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وجاء قرار وزير التعليم العالى بعد الإطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العليا ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى القرار الوزارى بإنشاء المعهد العالى لهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى ويتكون من أقسام النسيج والملابس الجاهزة وعلى القرارات الوزارية التالية له وبناء على محضر اجتماع لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية فى نوفمبر 2022 وعلى قرار الإدارة المختصة بقطاع التعليم اتخاذ اللازم نحو اصدار القرار الوزارى الخاص بإنشاء قسم الهندسة المدنية وكذا اصدار القرار الوزارى الخاص باللائحة الدراسية بنظام الساعات المعتمدة فى تخصصات هندسة الميكاترونيات وهندسة المنسوجات والهندسة المدنية.