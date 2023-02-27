التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى مصادمه على الطريق الأوسط بسوهاج

لقى شاب يبلغ من العمر 35 سنة مصرعه فى حادث على الطريق الأوسط بناحية قرية شطوره وذلك على إثر وقوع مصادمة على الطريق بين دراجة بخارية كان يقودها وبين سيارة نقل على الطريق تم نقل الجثة إلى مستشفى طهطا العام وتم رفع أثار الحادث وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الأوسط بدائرة مركز طهطا شمالى محافظة سوهاج بين سيارة نقل ودراجة بخارية ووجود متوفى تم نقله للمستشفى العام بطهطا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ومفتش مباحث مركز شرطة طهطا وضباط وحدة المباحث المركز وجود مصادمة ومتوفى بناحية شطوره " طريق فرعى " دائرة مركز طهطا حيث تبين أنه أثناء سير السيارة نقل " قيادة المدعو محمد خ ا م 35 سنة سائق ويقيم دائرة مركز طما أختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية " قيادة المدعو محمد م ا ع 38 سنة موظف ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام تم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق وإعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.