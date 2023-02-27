الاتحاد الأوروبى يطالب ضرورة تضافر جهود الدول لحل مشاكل قطاع الغذاء

أكد كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر أن العالم يعانى صعوبة إمداد الطاقة والسلع الغذائية والكل يبحث عنه، علاوة على ارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية مما ادى إلى ضرورة تضافر جهود الدول مع بعضها لحل مشاكل قطاع الغذاء.

وأضاف أن اكثر الدول التى تعانى من المشكلات الغذائية هى القارة الإفريقية، مما يعنى ان تكون لدى الحكومات خطة استثمارية لتحقيق الأمن الغذائى، والاتحاد الأوروبى يعمل خلال الفترة الحالية على هذا الخطط لافتا إلى ان الاتحاد الأوروبى يعمل مع الوزارات المصرية من وزارة التموين والتعاون الدولى لتحقيق الامن الغذائى من خلال قطاع الزراعة، بالإضافة إلى تخقيق الاستدامة للتى يجب ام نضعها امام نصب أعيننا وان مصر لديها قدرة ان تصبح المصدر الأساسي للتصدير الزراعى والاول للاتحاد الأوروبى والقارة الافريقية، مشيرا إلى اننا علينا ان ننظر إلى الإمكانيات التى تحظى بها كل الدول فى الاوقات الصعبة وتحقيق الاستدامة دون الضرر بالأجيال المقبلة، ونمضى نحو مشروعات البيئية الخضراء.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية قمة الصناعات الغذائية Cairo Food Summit” فى نسختها الأولى تحت عنوان “نحو طريق النمو المستدام”ومن المقرر أن تناقش القمة فى نسختها الأولى فرص وتحديات قطاع الزراعة والأغذية والصناعات المكملة لها والطريق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية وزيادة الصادرات المصرية، حيث يضمن الحدث تنوع المواضيع التى تشمل كافة جوانب قطاع الزراعة والأغذية فى مصر، وبحضور الوزراء وقادة منظمات الأعمال والرأى وصناع القرار، إضافة إلى قيادات البنوك والمؤسسات التمويلية، والشركات الكبرى وما يرتبط بها من مجالات فى القطاعين الحكومى والخاص.

ومن المقرر أن تشهد القاء الضوء على هذا القطاع الذى يعتبر اولى قاطرات النمو الاقتصادى فى مصر، فضلا عن رسم رؤية مستقبلية لمواجهة التحديات والفرص المرتبطة به، بهدف ايجاد حلول تدعم القطاع الغذائى وتطوير المنظومة الاقتصادية لتقليل آثار التضخم وضمانا لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين فى ظل رؤية مصر الاستراتيجية 2030.