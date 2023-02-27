الإعدام لتاجر مواشى بتهمة قتل صديقه وإلقاء جثته فى بيارة بقنا

قنا صابر سعيد

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار طارق يسرى مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبد الحميد رضوان، ويوسف فهمى عبد الرحمن صقر، وأمانة سر ياسين حسن مهران، ويوسف الشيخ وأسامة الأمير، تاجر مواش بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل صديقه وإخفاء جثته، بمركز دشنا شمالى قنا.

تعود أحداث القضية أغسطس 2021، عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة مذبوحة وملقاة داخل بيارة، وتبين أن المتهم فى الواقعة، محمد.ع.م، 41 عاما، تاجر مواشى، وجهت له جهات التحقيق تهمة قتل نبيل.د، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدما الساطور، وسرقة مبلغ مالى واخفاء جثته.

وأوضحت التحريات أن المتهم فى الواقعة، استدرج المجنى عليه، فى منزله بغرض سرقة 30 ألف جنيه وقام بذبحه بساطور، وألقى جثته فى بيارة لإخفاء الجثة.

تم إحالة القضية التى حملت رقم 422 لسنة 2022 جنايات دشنا، والمقيدة برقم 40 لسنة 2022 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات والتى عاقبت المتهم بالإعدام شنقًا.