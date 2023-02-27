اليوم السابع
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الأربعاء.. مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمرا تحت عنوان "نحو إفريقيا بلا حدود"

الإثنين، 27 فبراير 2023 12:19 م
الأربعاء.. مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمرا تحت عنوان "نحو إفريقيا بلا حدود" مؤتمر "نحو إفريقيا بلا حدود"
الإسكندرية جاكلين منير

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تنظم مكتبة الإسكندرية، المؤتمر السنوى للاحتفال باليوم العالمى للفرانكوفونية تحت عنوان: "نحو إفريقيا بلا حدود"، وذلك يومى الأربعاء والخميس 1 و2 مارس 2023 بالمسرح الصغير، بقاعة مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبد الله زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ومن خلال مركز الأنشطة الفرانكوفونية.

ويُلقى المؤتمر الضوء على أهمية القارة الإفريقية وثروتها الطبيعية والبشرية وذلك من خلال خمسة محاور وهى التاريخ والجغرافيا، واللغة والثقافة، والبيئة والصحة، والاقتصاد والصناعة، والتعليم والتدريب.

ويُحاضر بالمؤتمر عدد من السفراء والقناصل الفرانكفون، والخبراء والعلماء والعاملين بكل هذه المجالات فى المؤتمر بالحضور المباشر وعبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ويتم تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع جامعة سنجور، والوكالة الجامعية الفرانكوفونية، بالإضافة إلى مجموعة من الرعاة الداعمين مثل: قناة TV5 Maghreb Orient، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومؤسسة كيميت بطرس غالى، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، ودار نشر جينيال، والمعهد الثقافى الفرنسى، وقسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، ومركز الفنون فى مكتبة الإسكندرية.

وجدير بالذكر، أنه فى اليوم الأول وقبل بدء فعاليات الجلسة الافتتاحية، يتم عقد مسابقة إملاء باللغة الفرنسية لطلاب مرحلتى الإعدادى والثانوى، وطلاب الجامعات، والجمهور العام الفرانكفونى، وذلك بالتعاون مع قسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية.

وعلى هامش المؤتمر، ينظم مركز الأنشطة الفرانكوفونية حفل غنائى يقدمه فريق Bandetta بالتعاون مع عدد من طلبة جامعة سنجور لغناء باقة من الأغانى من مختلف الدول الأفريقية بتعدد لغاتها ولهجاتها.

 وفى حفل ختام المؤتمر، سيتم الإعلان وتقديم الجوائز للفائزين بالإملاء والمسابقة السنوية التى تشجع على المشاركة بالكتابة والترجمة والتلخيص والرسم والتصوير المرئى، هذا بالإضافة إلى عرض فيلم "Africa Paradis" للمخرج سلفستر أموسو من بنين وذلك بالمعهد الثقافى الفرنسي.

يتم بث فعاليات المؤتمر على موقع مكتبة الإسكندرية مما يتيح لكل الجمهور الفرانكوفونى المهتم بموضوع المؤتمر إمكانية الحضور ومتابعته.


الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

الفرانكوفونية

افريقيا



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