اعترافات لصوص "جنوط السيارات " بالعمرانية: نفذنا 4 جرائم سابقة

كتب سليم على

ادلى متهمون بسرقة جنوط السيارات في منطقة الجيزة، باعترافات أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة، أكدوا قيامهم بارتكاب عدد 4 وقائع سرقات بدوائر أقسام شرطة (العمرانية، الطالبية، الأهرام) وتصريفهما متحصلات نشاطهما الإجرامى لدى ( عميلهما سئ النية - مقيم بالجيزة ) حيث تم ضبطه وكذا ضبط المسروقات.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، وجهت لهما تهمة السرقة.

كان قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تمكن من ضبط ( شخصين " لأحدهما معلومات جنائية " - مقيمان بدائرة قسم شرطة العجوزة ) حال إستقلالهما سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة العمرانية وبحوزتهما ( 4 جنوط سيارات بإطاراتها "مختلفة الأشكال "- مجموعة من الأدوات ) بمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع السرقات المتنوعة.