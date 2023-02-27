احذر من مزيلات احتقان الأنف.. دراسة: قد تسبب النوبات والسكتة الدماغية

كتبت إيناس البنا

قد تكون مزيلات احتقان الأنف، التي تُستخدم في كثير من الأحيان لعلاج السعال والبرد وكذلك الحساسية، مرتبطة بالنوبات والتشنجات بل وسكتة دماغية، وفقا لأحد التقارير.

قالت السلطات الصحية في المملكة المتحدة وفقا لموقع "timesnownews " إن مزيلات احتقان الأنف التي تحتوي على عقار السودوإيفيدرين تشكل خطرًا نادرًا جدًا للإصابة بمتلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي القابل للانعكاس (PRES) ومتلازمة تضيق الأوعية الدماغية القابلة للعكس (RCVS)"، تعتبر PRES و RCVS حالات نادرة وقابلة للعكس ، ويتعافى معظم المرضى تمامًا مع العلاج المناسب.

كلاهما يمكن أن يشتمل على انخفاض إمداد الدم (نقص تروية الدم) إلى المخ وقد تسبب مضاعفات كبيرة ومهددة للحياة في بعض الحالات، تشمل الأعراض المبلغ عنها ظهور مفاجئ للصداع الشديد والغثيان والقيء والنوبات والارتباك والاضطرابات البصرية.

في حين أن "الخطر المحتمل يعتبر نادرًا جدًا ،" نصحت وكالة تنظيم منتجات الرعاية الصحية بلندن الناس بالتوقف وطلب المشورة الطبية على الفور في حالة ظهور الأعراض.

يعمل السودوإيفيدرين عن طريق تحفيز النهايات العصبية لإطلاق مادة النورادرينالين الكيميائية ، التي تسبب انقباض (تضييق) الأوعية الدموية، هذا يقلل من كمية السوائل المنبعثة من الأوعية، مما يؤدي إلى تورم أقل وإنتاج أقل للمخاط في الأنف.

بدأت المراجعة على مستوى المملكة المتحدة للسودوإيفيدرين بعد أن قام المنظمون في فرنسا بتنبيه منظم الأدوية الأوروبي EMA ، والذي يقوم أيضًا بإجراء مراجعة ، حول بعض الحالات الحديثة والنادرة.

الأدوية المحتوية على السودوإيفيدرين لها مخاطر معروفة من أحداث نقص تروية القلب والأوعية الدموية والدماغية الوعائية (الآثار الجانبية التي تنطوي على نقص تروية الدم في قلب والدماغ)، بما في ذلك السكتة الدماغية ونوبة قلبية، تم تضمين القيود والتحذيرات بالفعل في معلومات منتجات الأدوية لتقليل هذه المخاطر.