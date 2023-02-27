احذر.. الإصابة بالسكري يعرضك لـ 6 مشاكل صحية أبرزها تساقط الشعر

كتبت ميرفت رشاد

تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة للغاية إذا كنت مصابًا بداء السكري،كنت تستهلك الأطعمة التي تحتوي على الجلوكوز، يسهل هرمون يسمى الأنسولين دخول الجلوكوز إلى خلاياك ، حيث يوفر الطاقة، إن الإصابة بداء السكري من النوع 1 تمنع جسمك من إنتاج الأنسولين. عندما تكون مصابًا بداء السكري من النوع 2 ، فإن جسمك يكافح لإنتاج الأنسولين أو استخدامه، يمكن أن يؤثر مرض السكري أو ارتفاع مستويات السكر في الدم على أجزاء أخرى من الجسم ويسبب مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

المشاكل الصحية التي قد تكون ناجمة عن مرض السكري:



1. تساقط الشعر



يمكن أن يمنع مرض السكري نمو الشعر ، يمكن أن تؤدي الإصابة بمرض السكري إلى فقدان المزيد من الشعر أكثر من المعتاد، لا يتأثر رأسك فقط بتساقط الشعر، يمكن أن يتساقط الشعر أيضًا في ذراعيك وساقيك ومناطق أخرى من الجسم، معدل نمو الشعر أبطأ من المعتاد. الحاصة البقعية ، مرض ، أكثر شيوعًا لدى المصابين بداء السكري من النوع الأول.

2. مشاكل الأسنان



يمكن أن تنجم أمراض اللثة ومشاكل الأسنان الأخرى عن ارتفاع مستويات السكر في الدم في اللعاب لأنها تحفز نمو البكتيريا الخطيرة في الفم، يتكون البلاك عندما تتحد البكتيريا والطعام لإنتاج طبقة ناعمة ولزجة، يمكن أن ينتج البلاك أيضًا عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالسكر أو الكربوهيدرات، تساهم أنواع معينة من البلاك في رائحة الفم الكريهة وأمراض اللثة. تحدث التجاويف وتسوس الأسنان بسبب أنواع أخرى.

3. أمراض الكلى



يزيد مرض السكري من خطر الإصابة بأمراض الكلى (اعتلال الكلية) لأنه يغير الشعيرات الدموية الدقيقة في الكلى، حتى مرحلة متقدمة ، لا تظهر أعراض لأمراض الكلى وهي غير مؤلمة، يجب إجراء فحص البول والدم لتقييم وظائف الكلى.

4. أمراض القلب والأوعية الدموية



النوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الأوعية الدموية كلها أمثلة على أمراض القلب والأوعية الدموية، الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لأنهم يعانون في كثير من الأحيان من ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، يزداد خطر إصابتك بالتدخين ، ووجود تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وعدم النشاط.

5. مشاكل صحية في القدمين



يجب فحص قدميك كل يوم، يمكن أن يتسبب مرض السكري في فقدان الإحساس بقدميك ويقلل من تدفق الدم إلى مناطق معينة، هذا يعني أن إصابات القدم قد لا تلتئم بشكل فعال وأنك لن تشعر بألم أو إصابة في قدمك، قد تنجم القرح والالتهابات عن هذه المشاكل. تعتبر الاحتياطات الأساسية ضرورية ، مثل الحفاظ على القدم جافة ونظيفة لمنع العدوى ، وتجنب المشي حافي القدمين في الخارج لمنع الجروح والجروح ، وارتداء أحذية مريحة ، وما إلى ذلك.

6. أمراض العيون



بمرور الوقت ، يمكن أن يؤذي مرض السكري عينيك ، مما يؤدي إلى فقدان البصر أو العمى المحتمل، ويمكن إدارة مرض السكري وفحوصات العين الروتينية في منع المشكلات البصرية ووقف تقدمها.