إلغاء تكليف مدير مدرسة وإحالتة للتحقيق بسبب التقصير فى العمل ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قام محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية و التعليم ببنى سويف ، بزيارة "اليوم"، تفقد خلالها مدرستى الشهيد ياسر طلب الإعدادية المشتركة، ومحمد أنور حسن الابتدائية المشتركة، بإدارة تعليم بني سويف، ورافقه خلالها التوجيه المالي والمتابعة ومدير المرحلة ، في ضوء توجيهات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم،باستمرار وتكثيف المتابعة الدورية لسير المنظومة التعليمية بالمدارس، للاطمئنان على انتظام الدراسة والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

وتضمنت الزيارة مشاركة الطلاب طابور الصباح ثم تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة والتقى وكيل الوزارة عددا من الطلاب وأجرى معهم حوارا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة الطلابية واستلام الطلاب الكتب المدرسية ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة.

وخلال زيارته لمدرسة محمد أنور حسن الابتدائية قرر وكيل الوزارة إحالة إدارة المدرسة للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية والغاء تكليف مديرة المدرسة للتراخي وعدم المتابعة الجادة للمدرسة وعدم انضباط العملية التعليمية والتقصير في أداء العمل ،مشدداً على استمرار أعمال النظافة وتطهير وتعقيم حجرات الدراسة والتأكيد على نظافة دورات المياه حرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب ، فضلاً عن التأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب مؤكداً أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية والاهتمام بطابور الصباح و الإلتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري.

كما وجه وكيل التعليم بتفعيل الأنشطة التربوية وتخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية حول التغيرات المناخية وكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث والمشروعات القومية وحياة كريمة إلى جانب تنظيم رحلات للطلاب إلى المشروعات القومية لتعريفهم بما تم إنجازه على أرض الواقع من هذه المشروعات لتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب بالإضافة إلى إثراء معلومات الطلاب من خلال البحث والاطلاع.