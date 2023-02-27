إطلاق أول مسابقة بحثية في مجال مكافحة الفساد بمشاركة 10 جامعات

كتب محمد صبحى

قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومنسق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مبادرة جريس ، إن مسابقة أفضل ورقة سياسات في مجال مكافحة الفساد تمثل إحدى آليات تنفيذ الهدف الاستراتيجي الرابع للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، والمعني بالوصول لـ"مجتمع واعٍ بمخاطر الفساد قادرٍ على مكافحته"، خاصة الهدف الفرعي الأول منه والخاص بـ "تعزيز دور المؤسسات التعليمية والبحثية في خلق ثقافة رافضة للفساد بين الأطفال والشباب" والإجراء التنفيذي الثاني منه والمتعلق بـ "تصميم وتنفيذ مبادرات توعوية لطلاب التعليم العالي حول مخاطر الفساد وآليات مكافحته".

وأشار إلى أنه تم إطلاق مسابقة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف هيئة الرقابة الإدارية، وفي إطار المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد (جريس)، وتحت شعار "نزاهةُ التعليمِ... بتعليمِ النزاهةِ" تم إطلاق مسابقة بحثية متفردة لأفضل ورقة سياسات في مجال مكافحة الفساد، وذلك بمشاركة أكثر من 670 طالبا من طلاب البكالوريوس يشكلون حوالي 160 فريقا بحثيا، و400 طالب من طلاب الدراسات العليا وأعضاء الهيئة المعاونة يشكلون حوالي 100 فريق بحثي، وبمشاركة 10 جامعات مصرية حكومية وخاصة بكلياتها المختلفة.

وأضاف "السعيد" فى بيان صادر عن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن موضوعات المسابقة تتضمن قضايا محورية في تفعيل النزاهة ومكافحة الفساد وهي: الرقمنة وميكنة الخدمات ودورهما في مكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في مجال الرياضة، ودور الأمن السيبراني في مكافحة الفساد، وآليات الحد من الفساد المالي في القطاعات الثلاث "الجهاز الإداري، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني".

وبذلك تعد المسابقة إحدى لبنات تفعيل مبادرة جريس، تُقدم من خلالها رؤى شبابية خصبة لتفعيل النزاهة والحوكمة ومكافحة الفساد في مصر، بما يؤهلهم تاليًا ليكونوا محللي سياسات يُستعان بهم في مختلف مواقع القرار.

الجدير بالذكر أن مبادرة جريس تم إطلاقها خلال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي استضافتها مصر خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 152 دولة حول العالم، وفيها تم الإعلان عن اعتماد آليات التعليم والتدريب الخاص بمكافحة الفساد كأساس لمنع الفساد، مع التأكيد على أهمية الدور الذي يلعبه الشباب كطرف فاعل في خلق ثقافة عدم التعايش أو التسامح مع الفساد على جميع مستويات المجتمع، كما تم تفويض مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتصميم آليات تنفيذ هذا الإعلان في دول العالم بهدف زيادة الوعي العام والمعرفة بشأن منع الفساد ومكافحته من خلال آليات التعليم وتمكين الشباب، وتلا ذلك إطلاق المكتب لمبادرة جريس لتعزيز دور التعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد مع التأكيد على إكساب المجتمع الدولي المعرفة والخبرة في العمل مع المعلمين والأكاديميين والشباب وسلطات مكافحة الفساد لتعزيز ثقافة رفض الفساد.