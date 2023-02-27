إزالة 3 حالات بناء مخالف فى المنتزة أول بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شن حى المنتزه أول بالإسكندرية برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وكلفت اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حى المنتزة أول، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.

وفي هذا الصدد، قامت وحدة الإزالة بحي المنتزه أول بوقف تنفيذ أعمال بناء مخالف بـ 3 حالات بنطاق الحى، وتوجهت الحملة الأولى برئاسة أحمد إبراهيم سكرتير عام الحي إلى منطقة الجزيرة الخضراء ، لإيقاف أعمال بناء مخالف.

كما توجهت الحملة الثانية إلى إزالة أعمدة مخالفة بالدور الأول علوي عزبة خورشيد شارع 8 ، كما توجهت الحملة الثالثة، لإيقاف أعمال التعدي بالبناء على قطعة ارض فضاء وبناء سور بعزبة الـ 500 طريق البكاتوشي العوايد، وتم التحفظ علي هيلتي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات .



ازاله بناء مخالف في المنتزة بالإسكندرية



ازاله بناء مخالف في المنتزة