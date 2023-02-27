اليوم السابع
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إحالة لص لمحاكمة العاجلة بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بالنشل فى القاهرة

الإثنين، 27 فبراير 2023 11:02 ص
إحالة لص لمحاكمة العاجلة بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بالنشل فى القاهرة محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الأزبكية بإحالة شخص إلى المحاكمة العاجلة، وذلك بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب النشل أثناء ركوبهم وسائل المواصلات، لبيعها لعملائه بثمن أقل من ثمنها الحقيقى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية، تفيد بقيام شخص "يحمل جنسية إحدى الدول "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم عين شمس) بعرض هواتف محمولة على أحد محال بيع الهواتف كائن بدائرة القسم، بثمن لا يتناسب مع قيمتهم الحقيقية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته ( 3 هواتف محمولة "مجهولين المصدر")، وبمناقشته عن مصدر تلك الهواتف أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل"، واعترف بأنهم من متحصلات وقائع سرقة وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات، واتهموه بالسرقة.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالة المتهم إلى المحاكمة العاجلة، عقب انتهاء التحقيقات معه.


إحالة اجنبي

سرقة الهواتف

المحاكمة العاجلة

قسم الأزبكية



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