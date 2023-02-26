‫‎وزير الرى يناقش أبحاثا يتم تنفيذها فى استخدام المواد الصديقة للبيئة

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمناقشة الأبحاث الجارية في استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في أعمال ومشروعات الوزارة.

ويعد المركز القومى لبحوث المياه الذراع البحثي للوزارة ، ويضم 12 معهدا بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى، و تدعم وزارة الرى دور ومكانة المركز الذى يمثل مركز تميز في المنطقة العربية وإفريقيا في مجال دراسات المياه والمنشآت المائية.

يشار إلى أن للمركز مكانة دولية متميزة في علوم المياه، من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة، وهناك طفرة كبيرة حققها المركز خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي ، وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة فى المجلات العلمية الدولية، الأمر الذى أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي .

وكان المركز قد انتهى من تنفيذ 72 دراسة بحثية وتطبيق مخرجات الدراسات من حيث منهجية البحث والنتائج المبدئية لتحليل البيانات على مناطق الدراسة المختلفة ، ومن أهم تلك الدراسات “الأنشطة البحثية في مجال إعادة إستخدام المياه المعالجة بيولوجياً - الدراسات الهيدرولوجية وأعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظات جنوب وشمال سيناء والقاهرة وأسوان والمنيا وبني سويف - الدراسات الهيدروليكيه والهيدروجرافية اللازمة لتحديد مآخذ محطات الشرب على طول مجرى النهر بإستخدام النماذج الرياضية ثنائية الأبعاد - الأبحاث العلمية التطبيقية لإدارة وحماية السواحل المصرية على أسس علمية متكاملة مثل دراسة الظواهر البحرية وتأثيرها على المناطق الساحلية من حيث النحر والترسيب ومعرفة خصائص القوى الهيدروديناميكية المؤثرة على المنشآت البحرية واتزان خط الشاطئ بتطبيق النماذج رياضية المتخصصة لتحاكى المناطق الشاطئية - تطوير التجارب البحثية فى مجال الادارة المتكاملة لمصادر المياه لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه مع الحفاظ على البيئة المحيطة واستخدام تقنيات الإستشعار عن بعد لحساب الإستهلاك المائى للمحاصيل المختلفة والتطبيق بالمحطات البحثية” .