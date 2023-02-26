اليوم السابع
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وكيل زراعة الغربية يشهد تنفيذ خطة إخلاء عملية المديرية

الأحد، 26 فبراير 2023 12:15 م
وكيل زراعة الغربية يشهد تنفيذ خطة إخلاء عملية المديرية خطة إخلاء عملية المديرية تحسبا للكوارث
الغربية مصطفى عادل

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شهد الدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تنفيذ عملى لإخلاء مديرية الزراعة من العاملين والموظفين.
 
وتأتى عمليات الإخلاء ضمن الإجراءات الواجب اتباعها داخل المديريات الخدمية المتنوعة بالمحافظة لعملية الإخلاء ومواجهة الأزمات المحتمل حدوثها.
 
بدأت عمليات المحاكاة بتفقد موقع مديرية الزراعة بالغربية والمكون من عدة مبانى تتكون من ثلاث أدوار بواقع 520 موظفًا، ومزود بـ 44 مطفأة حريق جاهزة للاستخدام و5 صنابير حريق وخراطيم موصلة بشبكة المياه.
 
وشهد وكيل الوزارة ومديرى الإدارات بديوان عام المديرية عملية إخلاء الموظفين وكذلك اتباع وتنفيذ العاملين بالمديرية عملية الإخلاء.
 
وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد وجه بضرورة تدريب العاملين والموظفين على الاستعداد الجيد لمواجهة أى ظرف طارئ وكيفية مواجهة التحديات والظروف الطارئة.
 

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