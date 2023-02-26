

وذكر الجهاز - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، الإخبارية العراقية - أن جهاز مكافحة الإرهاب، وفقا لتوجيهات سيادية، قام بسلسلة عمليات في مناطق متعددة، بالتنسيق والتعاون مع مكافحة إرهاب المحافظات؛ أسفرت عن اعتقال إرهابيين اثنين بعمليتين منفصلتين في محافظتي أربيل والسليمانية.



وأضاف البيان، أن القوات عثرت على مخزن عتاد في محافظة الأنبار- الفلوجة يحتوي على عبوات ناسفة ومواد أخرى معدة للتفجير.



وعلى صعيد متصل في المناطق الجنوبية، أفاد البيان بأنه تم ضبط مخزن عتاد آخر في محافظة ميسان قضاء الكحلاء يحتوي على قنابل هاون وعتاد خفيف ومتوسط.