اليوم السابع
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"مصر للطيران" تعلن تغيير موعد رحلاتها من و إلى نيويورك اعتبارا من 26 مارس

الأحد، 26 فبراير 2023 07:58 م
"مصر للطيران" تعلن تغيير موعد رحلاتها من و إلى نيويورك اعتبارا من 26 مارس مطار القاهرة
كتب احمد مصطفي

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أعلنت شركة مصر للطيران تغيير موعد رحلاتها الجوية من وإلي نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، اعتبارا من 26 مارس المقبل، حيث تقلع رحلة الشركة رقم MS985 المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلي نيويورك في تمام الساعة 3:20 فجراً بتوقيت القاهرة لتصل إلي مطار جون كينيدي في تمام الساعة 9 صباحا بتوقيت نيويورك.
 
وفيما يتعلق برحلة العودة، من المقرر أن تقلع رحلة مصر للطيران رقم MS986 المتجهة إلى مطار جون كينيدي في تمام الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت نيويورك لتصل إلى القاهرة في تمام الساعة 4:40 فجراً ( اليوم التالي).
 
 

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