اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 فبراير 2023 12:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مسؤول عسكرى عراقى: سنلاحق من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار

الأحد، 26 فبراير 2023 11:39 ص
مسؤول عسكرى عراقى: سنلاحق من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار اللواء يحيى رسول
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، الأحد، أن القوات الأمنية تعمل على حماية الشعب العراقي من كافة المسميات والديانات، مشيرا إلى أن هناك عمليات استباقية ونوعية تنفذ وفق الجهد الاستخباراتي؛ لملاحقة كل من يحاول أن يقوم بزعزعة الأمن والاستقرار.

 

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية في تصريحات نقلته وكالة الأنباء الرسمية "إن الأجهزة على أهبة الاستعداد سواء الاستخباراتية أو في وزارة الداخلية العراقية، وتعمل على منع هذه العمليات"، موضحا أن التوجيهات تتضمن الضرب بيد من حديد لكل من يحاول العبث بسلامة المواطن العراقي.

 

وأضاف أن القيادة العسكرية العراقية تركز بتوجيه القائد العام للقوات المسلحة في ملاحقة كل من يحاول زعزعة الأمن والنظام، لافتاً إلى أن الجهد الاستخباراتي موجود سواء ميدانياً أم على الأرض لملاحقة من تسوّل له نفسه العبث بالنظام.


العراق

اخبار العراق

المتحدث العسكري العراقي

الوضع الأمني في العراق

اخبار العراق اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة