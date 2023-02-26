مسؤول عسكرى عراقى: سنلاحق من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار

كتب: أحمد جمعة

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، الأحد، أن القوات الأمنية تعمل على حماية الشعب العراقي من كافة المسميات والديانات، مشيرا إلى أن هناك عمليات استباقية ونوعية تنفذ وفق الجهد الاستخباراتي؛ لملاحقة كل من يحاول أن يقوم بزعزعة الأمن والاستقرار.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية في تصريحات نقلته وكالة الأنباء الرسمية "إن الأجهزة على أهبة الاستعداد سواء الاستخباراتية أو في وزارة الداخلية العراقية، وتعمل على منع هذه العمليات"، موضحا أن التوجيهات تتضمن الضرب بيد من حديد لكل من يحاول العبث بسلامة المواطن العراقي.

وأضاف أن القيادة العسكرية العراقية تركز بتوجيه القائد العام للقوات المسلحة في ملاحقة كل من يحاول زعزعة الأمن والنظام، لافتاً إلى أن الجهد الاستخباراتي موجود سواء ميدانياً أم على الأرض لملاحقة من تسوّل له نفسه العبث بالنظام.