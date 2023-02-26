مدارس الجيزة تطلق مبادرة "ولادنا مستقبل بلدنا" لإحياء القيم

كتبت - مرام محمد

أطلقت محافظة الجيزة من خلال مديرية التربية والتعليم، مبادرة "ولادنا مستقبل بلدنا"؛ لترسيخ القيم التربوية بالمنظومة التعليمية منذ بداية مرحلة التعليم الأساسي، وذلك في إطار تفعيل الأنشطة التربوية التي تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية والمبادئ السليمة لدى الطلاب.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وفي هذا الإطار، نظمت جماعة التربية النفسية بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بإدارة العمرانية التعليمية محاكاة لمسرح عرائس حول ظاهرة التنمر، وذلك تحت شعار "كلنا مختلفين.. لا للتنمر".

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة قد أطلقت مبادرة "فكرة وحدوتة"؛ لإحياء المسرح المدرسي واكتشاف المواهب ورعايتها واستثمارها في مجال الفنون، وإعادة بث الروح الفنيّة في المدارس وتنميتها.

وأكدت المديرية، سعيها لعودة ممارسة المدرسة دورها كملتقى للتعليم والفن والرياضة والثقافة، مشيرة أن الأنشطة الطلابية الرياضية والفنية والثقافية تستهدف بناء جوانب شخصية الطالب الفكرية واكتشاف مواهبه ورعايتها وتنميتها، وتحفيزه للمشاركة فى الأنشطة المدرسية.