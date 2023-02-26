محافظ بنى سويف: موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 147.14 فدان للنباتات الطبية

بنى سويف هانى فتحى

"نحو قرى خالية من البطالة".. شعار تحول إلى حقيقة تشهدها قرى منشأة أبو مليح وبدهل وكفر بنى على التابعة لمركز سمسطا جنوب محافظة بنى سويف، تلك القرى التى تشتهر بزراعة النباتات الطبية والعطرية، كما يقومون بالتحضير والتصنيع والتصدير للعديد من الدول العربية والأوروبية.

وتعد محافظة بنى سويف من أهم المحافظات فى إنتاج وزراعة النباتات العطرية والطبية على مستوى الجمهورية، حيث يتم زراعة مساحة 13.303 فدان بالنباتات الطبية والعطرية من الأراضى المزروعة على مستوى المحافظة وتبلغ إجمالى المساحات المنزرعة للنباتات الطبية والعطرية نحو 37% من المساحة المزروعة.

"اليوم السابع" تجولت داخل الحقول الزراعية التى تزينها الألوان الباهجة، لنباتات "الريحان، العطر، الكرندونا، البربكس، والنعناع "بلدى وفلفلى، شيح بابونج، شبت، بقدونس، بردقوش، كزبرة، تخرج من زهورها الروائح الجذابة.

وفى صفوف متساوية يقف العمال فى عملية قطف النباتات الطبية والعطرية من داخل الحقول، فى سعادة كبيرة لتوفير قوت يومهم ممزوجة بسعادة المشاركة فى جنى ثمار تصدر للعديد من دول العالم.

ووسط العمال الذين يعملون فى جنى نبات البقدونس من إحدى الأراضى الزراعية بقرية منشأة ابو مليح، يقف رمضان محمد رمضان أحد الأهالى الذى وقف يباشر جنى نبات البقدونس الذى قام بشرائه من صاحب الأرض الزراعية.

وقال رمضان محمد رمضان: "أقوم بشراء المحصول من الأراضى الزراعية من ملاكها، ومع بدء موسم الحصاد، يقوم العمال بحصاد نبات البقدونس".

وأضاف رمضان: عقب حصاد المحصول نقوم بتنشيف البقدونس لمدة 5 أيام، بعدها يدخل عملية التجهيز فى أحد مصانع التجهيز، ثم يتم وضعه استعدادا لتصديره إلى خارج مصر.

وتابع رمضان: تشتهر قرية منشأة أبو مليح بزراعة النباتات الطبية والعطرية ومنها "الريحان، العطر، الكرندونا، البربكس، والنعناع "بلدى وفلفلى، شيح بابونج، شبت، بقدونس، بردقوش، كزبرة.

"ووسط الحقول الزراعية وقف "محمد جمعة محمد محمود يعمل منذ الصباح الباكر وحتى صلاة الظهر يومياً قائلا: "أعمل بنظام اليومية كل يوم داخل الحقول الزراعية، بقرية منشأة ابو مليح، وأغلب رجال القرية يعملون فى زراعة النباتات الطبية والعطرية، المحاصيل مربحة وتوفر فرص عمل كثير للعديد من الأهالى".

وتابع محمد: "الزراعة مربحة وتوفر فرص عمل كثيرة ونحلم بالتوسع فى زراعة وصناعة العديد من النباتات الطبية والعطرية".

وحسب تقرير لمحافظة بنى سويف فإن من أهم المحاصيل للنباتات الطبية والعطرية فى محافظة بنى سويف، نبات عطر العطر، حيث تبلغ المساحة المزروعة به 3677 فدانا، كما تزرع المحافظة نبات عطر البردقوش على مساحة 29 فدانا، كما تتميز بمحافظة بنى سويف بزراعة نبات طبى زهرة الشيخ على مساحة 157 فدانا، كما تزرع المحافظة نبات بقدونس عشب أخضر على مساحة 768 فدانا، بالإضافة إلى زراعة الريحان على مساحة 2230 فدانا.

كما تقوم نحو 20 شركة بتصدير 40% هم إنتاج المحافظة من صادرات الجمهورية للنباتات الطبية والعطرية، كما يوجد نحو 68 مصنعا ومعصرة للنباتات الطبية والعطرية بالمحافظة.

من جانبه أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 147.14 فدان من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز سمسطا، لصالح المحافظة، بهدف إقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعى.

وأكد المحافظ، أن الموافقة تعتبر خطوة مهمة للمضى قدما فى المشروع الذى سيساهم فى تحقيق نقلة نوعية فى تلك الصناعة الواعدة لما تمتلكه فيها المحافظة من ميزات نسبية وتنافسية.