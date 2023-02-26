لماذا يجب ألا تفرك عينيك كثيرًا؟.. تشمل المخاطر العدوى والعمى التام

كتبت ايناس البنا

على الرغم من أنه غير ضار، إلا أن فرك العيون هو شيء نفعله جميعًا من وقت لآخر، بصرف النظر عن الرغبة الصغيرة في حك العيون، مجرد رد فعل أو عادة ، فرك عينيك قد يعني عدوى، الحساسية ، والعديد من الحالات الأخرى المتعلقة بالعين.

فرك العيون يمكن أن يحفز الدورة الدموية مما يساعد على إزالة جزيئات الغبار والشوائب ويعطي أيضًا شعورًا علاجيًا، يمكن أن يؤدي الضغط بلطف على مقلة العين إلى تنشيط العصب المبهم ، مما يقلل من ضغط الدم وتخفيف التوتر والقلق.

ومع ذلك ، وفقًا لخبراء الصحة ، يجب تجنب فرك عينيك بشكل متكرر لأنه يمكن أن يتلفهما إذا دلكت أو دكت بشدة.

فيما يلي بعض العواقب المترتبة على فرك العينين باستمرار ولماذا يجب عليك التخلص من هذه العادة وفقا لموقع " timesnownews":



ضرر القرنية وفقًا للخبراء، فإن العادة المستمرة المتمثلة في فرك العينين يمكن أن تسبب خدوشًا دقيقة على القرنية يمكن أن تؤدي إلى أضرار جسيمة ، بما في ذلك النسيج الندبي ومشاكل الرؤية الدائمة ، بما في ذلك العمى الكلي.

فيما يلي بعض العواقب المترتبة على فرك العينين باستمرار ولماذا يجب عليك التخلص من هذه العادة:

الالتهابات

يؤدي فرك العين أيضًا إلى التهابات العين مثل التهاب الملتحمة أو العين الوردية مما يؤدي إلى مزيد من الحكة، يقول الأطباء إن التهاب الملتحمة يحدث عادة بسبب بكتيريا أو فيروس على أصابعك ينتقل عندما تلمس عينك. يتسبب في تورم منطقة العين بأكملها وتحويلها إلى اللون الأحمر والمائي.

التهاب الملتحمة شديد العدوى ويمكن أن ينتشر بسهولة إذا قابلت شخصًا مصابًا. القرنية المخروطية هي حالة تحدث عندما تبدأ قرنية العين في الترقق ثم تشتعل على شكل مخروط، يسبب رؤية ضبابية وحساسية شديدة للضوء الساطع. تسريع استجابة الهيستامين في الجسم يؤدي فرك العينين بشكل متكرر إلى تسريع استجابة الهيستامين في الجسم، الهستامين هو ناقل عصبي ينتج العديد من التأثيرات المتنوعة ، بما في ذلك تقلص العضلات وتمدد الأوعية الدموية، على الرغم من أنه يوفر راحة مؤقتة ، إلا أن الهستامين يؤدي فقط إلى تفاقم أعراض الحساسية. الحساسية يتسبب فرك العين أيضًا في الحساسية مما يجعلك تفركهما أكثر، بعض أنواع الحساسية المعروفة هي:

التهاب الجفن

تورمًا في الجفون

إجهاد العين

جفاف العين

دوائر مظلمة

في بعض الأحيان ، بسبب الاحتكاك المستمر ، يمكن للأشخاص الذين لديهم بشرة داكنة أن ينتهي بهم الأمر بهالات داكنة، وفقًا للأطباء ، يحدث هذا بسبب زيادة إنتاج صبغة الجلد في المنطقة. احمرار العيون يمكن أن يؤدي الاحتكاك المستمر وتدليك العينين إلى تكسر الشعيرات الدموية وإصابتها، مما يؤدي إلى احتقان العين بالدم وتكوين جلطات صغيرة. كيفية منع فرك عينيك يوصي الأطباء بإجراء فحص كامل للعيون إذا قمت بفركهم باستمرار لمعرفة السبب وراء ذلك. ومع ذلك ، يمكنك إيقافه من خلال:

يمكن أن يساعد المحلول الملحي أو قطرات العين في تنظيف عينيك وإزالة الشوائب التي تجعلك تفركهما بشكل متكرر.

يمكن للأدوية الموصوفة أن تعالج أنواع العدوى والحساسية المختلفة.

يمكنك أيضًا وضع كمادة دافئة على عينيك لتخفيف التهيج.

اغسل عينيك بالماء البارد إذا شعرت بأقل تهيج وإجهاد

النوم لمدة 6-8 ساعات على الأقل كل يوم.