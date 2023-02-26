اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن منطقة بنى حسن الأثرية بالمنيا & 6 معلومات

الأحد، 26 فبراير 2023 12:00 ص
كل ما تريد معرفته عن منطقة بنى حسن الأثرية بالمنيا & 6 معلومات منطقة آثار بنى حسن
المنيا-حسن عبد الغفار

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تعد منطقة بنى حسن التابعة لمركز أبو قرقاص، واحدة من أهم المناطق الأثرية والسياحة بالمنيا، رسمت على جدرانها مناظر تمثل مختلف الألعاب الرياضية، يأتى إليها الزائرون من كل مكان، وتحتل مكانه مميزة بين المناطق الأثرية والسياحية بالمنيا.

وينشر "اليوم السابع" عدد من المعلومات عن المنطقة.

- تقع منطقة بنى حسن على بعد 22 كم جنوب شرق مدينة المنيا

- يوجد بها 39 مقبرة منحوتة فى الصخر على حافة الهضبة الشرقية لأشراف وحكام مدينة "حبنو" من عصر الدولة الفرعونية الوسطى

-أهم المقابر الأثرية بالمنطقة أرقام ( 2، 3، 15، 17 ) وهى مقبرة أمنمحات (أمينى) ومقبرة (خنوم حتب) ومقبرة (باكت) ومقبرة (خيتى)

- غُطيت جدرانها بطبقة من الجص لسهولة الرسم والتصوير

- رسمت على جدرانها مناظر تمثل مختلف أنواع الرياضة-

- تُعد سجلاً كاملاً للحياة اليومية فى عصر الدولة الوسطى من التاريخ الفرعونى.


بنى حسن

مناطق اثرية

وزارة الاثار

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مقابر بنى حسن



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