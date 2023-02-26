اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 فبراير 2023 08:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

9 مارس المقبل..

قطاع المعاهد الأزهرية يكرم أبناء وأسر الشهداء في كل منطقة أزهرية

الأحد، 26 فبراير 2023 08:00 ص
قطاع المعاهد الأزهرية يكرم أبناء وأسر الشهداء في كل منطقة أزهرية الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، المناطق الأزهرية في مختلف محافظات الجمهورية بجميع إدارتها التعليمية؛ بالاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، وذلك يوم الخميس القادم الموافق 9 مارس، بجميع المراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد الأزهرية.
 
وأشار الشيخ أيمن عبد الغني أن فعاليات يوم الشهيد تأتي ضمن فعاليات المشروع التربوي "أنا الراقي بأخلاقي"، مع التأكيد  على قيمة الصدق وحب الوطن؛ مؤكدا أن الشهيد ما ارتقى إلا بصدقه وبذلِ أغلى ما يملك في سبيل ربه ووطنه، فنال بصدقه درجة الشهادة.
 
وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة الإستعانة بالصورة المرئية والفيديوهات، والحديث مع الطلاب بلغة تناسب مختلف المراحل العمرية، وإبراز أهمية دور الشهداء في الدفاع عن وطننا الغالي مِصر، موجها رؤساء الإدارات المركزية بضرورة تكريم أبناء وأسر الشهداء في كل منطقة، وتذليل كل الصعوبات التعليمية التي تواجههم.
 
وجديرٌ بالذكر أن يوم التاسع من مارس هو اليوم الذي انتقل فيه اللواء أركان حرب عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية إلى بارئه (رحمه الله).

يوم الشهيد

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف الشهداء



الموضوعات المتعلقة

ممثلو قطاع المعاهد الأزهرية يلتقون لجنة تحكيم مسابقة "نحلة التهجى"

السبت، 28 يناير 2023 06:37 م

قطاع المعاهد الأزهرية يستعد مبكرًا لامتحانات الشهادة الثانوية.. تنطلق 3 يونيو وتسجيل بيانات كافة المعلمين بحد أقصى 31 يناير.. وإلزام إدارة الامتحانات بمتابعة وتسجيل جميع معلمى المعاهد داخل برنامج التجميع

الأربعاء، 18 يناير 2023 09:00 ص

قطاع المعاهد الأزهرية يصدر تعليمات للتعامل مع الغش فى لجان الامتحانات.. استدعاء الشرطة حال امتحان طالب مكان آخر.. مصادرة الهاتف والسماح للطالب باستكمال الامتحان مع تحرير محضر غش

الأحد، 25 ديسمبر 2022 07:00 ص

تعليمات مهمة من قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب قبل بدء امتحانات نصف العام.. حظر المحمول والإجابة بالقلم الأزرق فقط.. عدم كتابة أي عبارات خارجة عن سياق الامتحان تتضمن سبًا أو قذفًا أو إيحاءات سياسية

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 12:00 م

تعليمات للطلاب من قطاع المعاهد الأزهرية للالتزام خلال الامتحانات

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 08:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة