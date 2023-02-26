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"قضايا الدولة" تتسلم ملفات تعيين خريجى كليات الحقوق بوظيفة مندوب مساعد

الأحد، 26 فبراير 2023 08:57 ص
"قضايا الدولة" تتسلم ملفات تعيين خريجى كليات الحقوق بوظيفة مندوب مساعد هيئة قضايا الدولة_أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى - أحمد إسماعيل

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تستمر هيئة قضايا الدولة، في تسليم الملفات الخاصة بالتعيين بوظيفة مندوب مساعد، بمقر نادى مستشارى قضايا الدولة، وذلك بدءا من السبت 18 فبراير ويستمر إلى يوم الخميس 13 مارس طبقا للجدول الذى يتم نشره على الموقع الرسمى لهيئة قضايا الدولة وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.
 
كانت الهيئة استقبلت طلبات خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، دفعة 2022، لشغل وظيفة مندوب مساعد من الذكور والإناث، إلكترونيا عبر الموقع الرسمى للهيئة، حتي 16 فبراير.
 
وتضمن إعلان وظيفية هيئة قضايا الدولة، إتاحة التقديم إلكترونيا للطلبة عبر الموقع www.sla.gov.eg خلال الفترة من 28 يناير وحتى 16 فبراير المقبل، وحددت هيئة قضايا الدولة الخطوات والمواعيد التى يمكن التقديم فيها إلكترونيا وهى:
1- تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.
2- تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.
 
ونبهت الهيئة، أنه لن يلتفت إلى الطلبات التى يتم تقديمها بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، علما بأن جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.
 
يذكر أن هيئة قضايا الدولة، حددت عدد من الشروط التى يتعين على المتقدم الالتزام بها بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونا:
 
1 - ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.
2 - ألا يزيد عمره عن 30 عاما، فى تاريخ نشر هذا الإعلان.
3 - يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التى تجرى له فى هذا الشأن.
4 - تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة.
5- تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التى تحددها الهيئة.

هيئة قضايا الدولة

وظيفة مندوب مساعد

نادى مستشارى قضايا الدولة

الموقع الرسمى لهيئة قضايا الدولة

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