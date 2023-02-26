علاجات طبيعية لتخفيف آلام الظهر.. منها الصفصاف الأبيض

كتب حسام الشقويرى

إذا شعرت أن ظهرك منحني الشكل ، فأنت لست وحدك. آلام الظهر هي السبب الرئيسي الثاني لزيارات الطبيب في الولايات المتحدة. وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة ، في غضون ثلاثة أشهر ، يعاني أكثر من ربع البالغين في الولايات المتحدة يومًا واحدًا على الأقل من آلام الظهر. وأسباب آلام الظهر كثيرة. في بعض الأحيان يحدث ذلك بسبب التراخي في مكاتبنا أو الإصابات الرياضية أو أنماط الحياة التي تتسم بقلة الحركة. في كبار السن ، قد تكون حالات مثل هشاشة العظام هي السبب ، مما يجعل مفاصل العمود الفقري متصلبة ومؤلمة ، ويخلق ضغطًا على جذور الأعصاب، وفقا لما نشره موقع motherearthliving .

ويمكن تقسيم آلام الظهر إلى فئتين أساسيتين: الألم الحاد والألم المزمن. يظهر الألم الحاد بسرعة ، ولكنه ينتهي بسرعة أيضًا - على سبيل المثال ، رفع حمولة ثقيلة أو السقوط من سلم. قد يتطور الألم المزمن بشكل مفاجئ أو بطيء ، لكنه يستمر لفترة أطول - أسابيع وحتى شهور. ومع ذلك ، في كلتا الحالتين ، من الأفضل معالجة الأسباب الكامنة وراء آلام الظهر وعلاجها ، بدلاً من مجرد تخفيف الأعراض.

سواء كنت تتعامل مع ألم مزمن طويل الأمد أو إصابة مفاجئة في الظهر أو توتر مؤلم ، فإليك بعض الأعشاب والعلاجات والتقنيات المحددة التي ستساعدك على تخفيف الآلام والأوجاع وتخفيفها.

أعشاب لعلاج الآلام الحادة

عندما يتعلق الأمر بالألم الحاد ، فمن المغري الوصول إلى علاجات بسيطة للألم على شكل أدوية لا تستلزم وصفة طبية ومع ذلك ، فإن الجرعات المتكررة - حتى الجرعات الصغيرة - من مسكنات الألم التي تصرف بدون وصفة طبية قاسية على الكبد ، ويمكن أن تؤدي إلى آثار جانبية خطيرة مثل نزيف المعدة أو زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. بدلًا من الأدوية ، جرب هذه العلاجات الطبيعية البسيطة لآلام الظهر قصيرة المدى.

زنجبيل

الزنجبيل هو مثبط طبيعي لـ COX-2 ، وهو إنزيم يستخدم الدهون المخزنة لإثارة التهاب المناطق المصابة ويؤدي إلى الألم. في دراسة معملية أجريت في جامعة سيدني بأستراليا ، اكتشف الباحثون أن الزنجبيل له نفس فعالية الأسبرين في تثبيط هذا الإجراء. للحصول على أفضل النتائج ، تناول 2000 إلى 4000 مجم من الزنجبيل يوميًا ، أو اشرب ثلاثة إلى أربعة أكواب من شاي الزنجبيل.

زهرة العطاس

يحتوي Arnica على مركبات مضادة للالتهابات يمكنها علاج التهاب العضلات والالتواء والآلام الأخرى ذات الصلة. يأتي بأشكال عديدة للاستخدام الموضعي ، بما في ذلك الصبغات والكريمات والمراهم والهلام والزيوت. لاحظ أنه لا ينبغي أبدًا تناول زهرة العطاس أو وضعها على جرح مفتوح.

البابونج

يمكن للبابونج أن يهدئ العضلات المتوترة والمعقدة. نقع ملعقة كبيرة من أزهار البابونج في كوب من الماء المغلي لمدة 15 دقيقة. اشرب كوبًا إلى ثلاثة أكواب من الشاي يوميًا طوال فترة الألم. غالبًا ما يوصى أيضًا بزيت البابونج الأساسي لتسكين الآلام من قبل المعالجين بالروائح ، وهو لطيف بما يكفي لاستخدامه مع الأطفال.

أعشاب للألم المزمن

في حين أن العلاجات العشبية يمكن أن تستغرق وقتًا أطول لتخفيف الألم بشكل فعال ، بالنسبة للمرضى المزمنين ، يمكن أن تساعد الحلول الطبيعية في تقليل الاعتماد على الأدوية الموصوفة ومسكنات الألم التي تصرف بدون وصفة طبية. فيما يلي بعض الخيارات العشبية للمساعدة في تخفيف آلام الظهر المتكررة.

لحاء الصفصاف الأبيض

تم استخدام لحاء الصفصاف الأبيض كمسكن يعود تاريخه إلى 500 قبل الميلاد في الصين. تظهر الأبحاث الحديثة أنه يساعد على تخفيف آلام الظهر المزمنة والحادة ، وكذلك هشاشة العظام وآلام الأعصاب. يحتوي لحاء الصفصاف على مركبات طبيعية تجعله مضادًا للالتهابات ومسكنًا ومضادًا للألم العصبي. يمكن شراء لحاء الصفصاف الأبيض كمستخلصات وشاي معياري. لعمل شاي الصفصاف الأبيض لتسكين الآلام ، أضف ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من اللحاء إلى كوب واحد من الماء. يُغلى ، يُترك على نار خفيفة لمدة 10 دقائق ، ثم يُترك ليبرد قليلاً. لاحظ أنه لا ينبغي إعطاء لحاء الصفصاف للأطفال ، وقد يتفاعل بشكل عكسي مع أدوية منع تجلط الدم. قد يستغرق الأمر عدة أكواب للحصول على مسكن الآلام المطلوب.