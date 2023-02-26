صعود طلاب جامعة بنى سويف لنهائى مسابقة المراسل التليفزيونى "إبداع 11".. صور

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، صعود اثنين من طلاب الجامعة إلى نهائى بمسابقة المراسل التليفزيونى إبداع 11، والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووجه رئيس جامعة بنى سويف التهنئة إلى الطلاب زياد محمد فاضل الطالب بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، والطالبة سهيلة السيد السعيد الطالبة بكلية الإعلام متمنيناً لهم مزيد من النجاح والتوفيق والحصول على المراكز الأولى بالمسابقة، مؤكداً أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بتنمية قدرات طلابها ورعايتهم وتشجيعهم على المشاركة بكافة المسابقات، وتسعى دائما لاكتشاف المزيد من النماذج الإيجابية، ودعم المواهب فى مختلف المجالات، بما يساهم فى رفع مستوى قدراتهم الثقافية والعلمية.

وأكد الدكتور منصور أن هناك اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية داخل الجامعة بهدف تحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك فى المسابقات الداخلية والخارجية، لافتا أن الأنشطة الطلابية تساعد الطلاب فى بناء الشخصية المتكاملة، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامهم من أجل تنمية طرق تفكير الطلاب وتوظيفها فى الحياة اليومية.

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، مشاركة الطالبة فاطمة الزهراء معروف فى ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية العربية، والذى يعقد خلال الفترة من 25: 28 فبراير الجارى، ضمن فعاليات عام الشباب العربى والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمشاركة وفود من 11 دولة عربية، و39 كلية إعلام من الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا المصرية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الملتقى يأتى فى إطار تبادل الخبرات والرؤى والتجارب الناجحة بين القيادات الشبابية الإعلامية بالوطن العربى، حيث يتضمن الملتقى مجموعة من الجلسات الحوارية بين الباحثين المشاركين، بالإضافة إلى الورش التأهيلية التدريبية، لافتاً إلى أن الملتقى يهدف إلى نشر الوعى وإيصال الفكر السليم، وآليات البحث عن المعلومات الصحيحة، ومواكبة التطور السريع لوسائل الإعلام.