اليوم السابع
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سائق ميكروباص بتراخيص منتهية يصدم مواطن والشرطة تضبطه

الأحد، 26 فبراير 2023 12:57 م
سائق ميكروباص بتراخيص منتهية يصدم مواطن والشرطة تضبطه قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت الداخلية ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام تضرر أحد المواطنين من قائد سيارة أجرة "ميكروباص"  لإصطدامه بسيارته حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، ولاذ قائدها بالفرار.
 
بإجراء التحريات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة حال إستقلاله السيارة الأجرة "الميكروباص" المشار إليها "منتهية التراخيص"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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