رئيس مركز نبروه يكلف الكهرباء إنارة مدخل قرية نشا

الدقهلية شريف الديب

عقد المهندس محمد البسيونى رئيس مركز ومدينة نبروه ، اللقاء المفتوح بحضور نواب رئيس المركز ومديري الإدارات المعنية.

واستقبل البسيونى أحد مواطني قرية كفر الأبحر بخصوص شكوى إصدار رخصة تعلية دور أول وثاني علوي ، ووجه لرئيس الوحدة المحلية بدرين لاتخاذ اللازم.

كما استقبل رئيس مركز ومدينة نبروه، أحد مواطني قرية نشا بشكوى عدم وجود إنارة كافية بمدخل القرية وعلى الفور تم التواصل مع قطاع الكهرباء وىئيس الوحدة المحلية والتوجيه بسرعة تركيب كشافات الإنارة وعمل الصيانة اللازمة والمرور المستمر على كافة الأعمدة وإجراء الصيانة اللازمة لكابلات الكهرباء والكشافات وتغيير العوازل التالفة.

في نهاية اللقاء أكد رئيس مركز ومدينة نبروه، على أن الجميع يعمل لخدمة المواطنين وحل كافة المشكلات وأن بابه مفتوح طوال أيام الأسبوع فضلاً عن اللقاء المفتوح.