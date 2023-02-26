"حماية الطفل بالشرقية" تتعامل مع 150 بلاغا بتعرض صغار للخطر خلال شهرين

الشرقية - إيمان مهنى

كشفت وحدة حماية الطفل بالشرقية، عن التعامل، مع 150 بلاغا بتعرض أطفال للخطر، عبر خط نجدة الطفل ، وذلك خلال شهرين، ونفذت حملات توعوية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وقالت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام، قيام الوحدة بعقد اجتماع لأعضاء وحدات حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظة، تحت إشراف المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ وذلك بمقر مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع للديوان العام لمناقشة البلاغات الواردة من خط نجدة الطفل 16000 خلال شهرى يناير وفبراير 2023 م والتى بلغت حوالى 150 بلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات للانتهاء من إزالة الخطر عن الأطفال ومناقشة أنواع المخاطر الواردة بتلك البلاغات للوقوف على المشكلات التى تواجهم بنطاق المحافظة والعمل على إيجاد حلول سريعة وخطط وقائية لعدم تكرارها.

وأشارت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل، إلى أنه خلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة متابعة الحالات التى تمت إزالة الخطر عنها، والتأكد من أنها تعيش فى بيئة أمنة كما تم مناقشة أليات التعامل مع النيابات وبحث أيسر الطرق لتقديم تقارير واضحة لما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات إدارة الحالات للأطفال المعرضة للخطر طبقاً لنوع كل بلاغ والتأكيد على المتابعة، وكذلك تم مراجعة إجراءات التدخل اللازمة مع الأطفال المعثور عليهم ومناقشة المشكلات التى تواجه أعضاء منظومة الحماية بهذا الشأن.

وأضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل انه فى نهاية الإجتماع تم الإتفاق على الآتي:تنفيذ حملات توعية مكثفة للأطفال والمدرسين والأباء ضد جرائم التحرش وعمل حملات ضد إدمان المخدرات بالتعاون مع الجهات المختصة وكذلك عمل حملات حول مخاطر الإنترنت على الأطفال وسبل الرقابة والارشاد لهم.

وعقد بروتوكول للتعاون المشترك بين وحدات حماية الطفل وأقسام التربية النفسية والتربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لدراسة حالات الأطفال وعمل التدخلات النفسية اللازمة لهم، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية ومشاركة المجتمع المدنى فى إزالة الخطر عن الأطفال والمساعدة فى تحقيق المصلحة الفضلى لهم.